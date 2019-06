CAGLIARI, IDEA DEFREL PER L'ATTACCO

12/06/2019

Il Cagliari sonda il mercato a caccia di rinforzi per l'attacco. E, stando a Sky Sport, avrebbe messo gli occhi su Grégoire Defrel. Il classe '91 è di proprietà della Roma e nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Samp, club che non ha ancora esercitato il diritto di riscatto sul suo cartellino.