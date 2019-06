CAGLIARI: CIGARINI RINNOVA VIA... WHATSAPP

11/06/2019

Cagliari e Cigarini ancora insieme. Il rinnovo era nell'aria, ma l'accordo arriva in maniera particolare: tutto su WhatsApp. Lo scambio di messaggi tra il presidente Giulini e il regista è tutto in un tweet del patron rossoblù intitolato "deal done", affare fatto. Parte il presidente (in inglese): "Abbiamo un accordo?". Risponde il giocatore: "Si' lo abbiamo". "Grande Ciga, con te siamo in buone mani, anzi in piedi buoni", la replica del numero uno della società. "Ti aspetto domani per la firma".