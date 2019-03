CAGLIARI, BARELLA: "RIVA ESEMPIO, MA NON SO IL MIO FUTURO"

21/03/2019

"Non ho mai parlato di mercato con la società: ho mantenuto l'impegno di restare a Cagliari questa stagione. Le voci di mercato mi fanno piacere ma il mio pensiero è arrivare alla salvezza col Cagliari e fare ancora meglio". Lo ha detto il centrocampista del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella da Coverciano. "Riva? E' un punto di riferimento, ha fatto diventare grande la mia squadra del cuore. Certo che ci ho pensato, ma non so quale sarà il mio futuro".