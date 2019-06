BURDISSO: "DE ROSSI AL BOCA POSSIBILITA' CONCRETA"

18/06/2019

Nicolas Burdisso, ds del Boca Jrs, ha parlato a Tyc Sports della volontà di portare Daniele De Rossi alla Bombonera: "Ho cambiato strategia, ho smesso di pressarlo e forse funzionerà. Il suo arrivo sarebbe un premio per la sua carriera e un regalo ai tifosi del Boca ma non è imperativo il suo ingaggio in quella posizione. In quel ruolo abbiamo già diversi giocatori come Nandez, Marcone, Capaldo e Campuzano che stanno facendo bene, ma ovviamente avere uno come lui al loro fianco li aiuterebbe a crescere. Dal momento in cui abbiamo iniziato a parlare mi è sembrata una possibilità concreta".