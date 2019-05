BRESCIA, TONALI: "TUTTO È POSSIBILE"

08/05/2019

Il gioiellino del Brescia, Sandro Tonali, nel corso delle settimane è finito nel mirino di varie big, soprattutto Juventus, Inter, Milan e Roma. Ma il centrocampista non si sbilancia: "Deciderò sul futuro insieme a Cellino. Non ho preferenze, mi interessa solo giocare. Estero? Tutto è possibile ma in Italia si gioca il calcio che mi piace".