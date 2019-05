BRESCIA, PAZZA IDEA HONDA

31/05/2019

Il Brescia pensa al colpo ad effetto. Per celebrare il ritorno in Serie A, le Rondinelle valutano la suggestione Keisuke Honda: l'ex Milan, 33 anni a giugno, è in scadenza di contratto con gli australiani del Melbourne. La notizia, lanciata da 'Brescia Oggi', trova conferme e conferisce significato alle parole di commiato che il fantasista giapponese ha rivolto al suo attuale club: "Cerco una nuova sfida". Parole che aprono le porte alla pazza ipotesi Brescia.