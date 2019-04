BOLOGNA, VICINO WALTER SABATINI

21/04/2019

Una dura lite sfociata addirittura in un contatto fisico col presidente Ferrero. Secondo la ricostruzione de Il Secolo XIX, le dimissioni di Walter Sabatini sono arrivate per la discussione dai toni alti nel post-partita del 3-0 subito dal Bologna, con l'ormai ex dirigente della Sampdoria che ha difeso la squadra dalle critiche del presidente. A questo punto è sempre più vicino proprio il club rossoblù, che da tempo ha messo nel mirino l'ex uomo mercato della Roma.