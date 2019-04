BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "IL MIO FUTURO È INCERTO"

20/04/2019

Dopo la bella vittoria sulla Sampdoria il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha fatto i complimenti ai suoi e ha parlato anche del proprio futuro: "Il mio futuro è al Bologna almeno fino al 25/26 maggio. Sono un allenatore ambizioso. Adesso non penso ancora al mio futuro, penso solo a salvare il Bologna e siamo sulla buona strada. Sono convinto di raggiungere la salvezza, poi dopo ci incontreremo con la dirigenza per parlare. Il mio futuro è ancora incerto. Per adesso penso solo alle ultime cinque partite di campionato".