BOLOGNA, MIHAJLOVIC: "FUTURO? DOPO LA SALVEZZA"

05/05/2019

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan: "Abbiamo fatto tanto fino ad oggi, ma in realtà non è ancora nulla. L’obiettivo è vicino, ma ci manca ancora l’ultimo passo. Domani abbiamo la possibilità di ottenere la salvezza contro una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà. Futuro? Non ne voglio parlare adesso. Quando raggiungeremo l'obbiettivo allora ne riparleremo".