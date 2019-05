BETIS SIVIGLIA: LASCIA IL TECNICO SETIEN

19/05/2019

Quique Setién e il Betis Siviglia si separano. Nella prossima stagione il tecnico non allenerà più la squadra andalusa, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2020. Ad annunciarlo in un comunicato il club dopo la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid nell'ultima giornata della Liga. Il Betis ha chiuso il campionato al 10° posto.