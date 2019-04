BENFICA, IL PRESIDENTE BLINDA JOAO FELIX

25/04/2019

Dopo la splendida stagione che ha disputato (18 gol e 10 assist in 39 partite) Joao Felix è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato mondiale, sul 19enne portoghese del Benfica ci sono tutti i più grandi club, compresa la Juventus, ma il presidente del club lo blinda: "Posso quasi garantire a tutti i nostri tifosi che nessuno se ne andrà", ha dichiarato Luis Filipe Vieira, che ha voluto precisare le proprie intenzioni attraverso una nota ufficiale del club. "Il Benfica farà tutto il possibile per riuscire a fare questo non ci lasceremo convincere da nessuno e cercherò di soddisfare tutte le esigenze in modo tale che nessuno lasci il club". Inoltre, secondo il Correio da Manha, l'intenzione da parte del Benfica sarebbe quella di alzare la cifra della clausola da 120 a 200 milioni, così da dissuadere i pretendenti.