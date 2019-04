BAYERN, ROBBEN VERSO LA MLS

07/04/2019

Il futuro di Arjen Robben potrebbe essere a stelle e strisce. Secondo quanto riporta Bleacherreport.com, la stella del Bayern avrebbe deciso di chiudere la sua carriera in MLS. Arrivato al Bayern nel 2009, Robben terminerà la sua avventura in Bavaria a giugno e poi dovrebbe trasferirsi in America, snobbando la corte di Inter e Milan.