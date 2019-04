BAYERN, RENATO SANCHES: "ANDRÓ VIA"

22/04/2019

Quando Renato Sanches si è trasferito dal Benfica al Bayern Monaco per 35 milioni di euro era considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale, ma in Germania non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio, tanto che nell’estate del 2017 è poi andato in prestito allo Swansea, prima di tornare a Monaco dopo una stagione in Premier League tutt’altro che esaltante. In questa stagione viene utilizzato col contagocce da Kovac e dopo i 3’ giocati contro il Werder, il giocatopre non ha nascosto il suo disappunto: “Tutti sanno che voglio giocare di più, cinque minuti per me non sono abbastanza. Giocare è ciò che amo. Lasciare il Bayern? Penso di si. Non so se sarà un trasferimento in prestito o a titolo definitivo, vedremo. Valuteremo ciò che è meglio per me, io voglio solo giocare di più”.