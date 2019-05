BAYERN, RAFINHA ANNUNCIA L'ADDIO

14/05/2019

Rafinha lascerà il Bayern Monaco quest'estate. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa lo stesso laterale brasiliano, ex tra le tante del Genoa: "Questi otto anni qui sono stati migliori. Al Bayern ho vissuto grandi momenti, con uno speciale Triplete nel 2013. Ma tutte le cose belle hanno un finale", le sue parole. Il brasiliano, classe '85, è in scadenza a giugno.