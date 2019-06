BAYERN, OPZIONE DEMBELE

26/06/2019

Ousmane Dembélé è l'alternativa numero uno per il Bayern Monaco qualora dovesse fallire l'assalto per Leroy Sane, giovane stella del Manchester City. Lo scrive l'edizione odierna della 'Bild' che evidenzia come i bavaresi, dopo gli addii di Robben e Ribery, sono alla ricerca di un colpo ad effetto per l'attacco in vista della prossima stagione. L'attaccante francese, esploso con la maglia del Borussia Dortmund, è stato prelevato dal Barcellona due anni fa per la cifra di 125 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2022.