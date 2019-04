BAYERN, NEUER: "NON MI RITIRO"

17/04/2019

"Ritirarmi? Mi viene da ridere". Così Manuel Neuer, portiere della Germania e del Bayern Monaco, risponde in conferenza stampa alle voci su un suo possibile addio al calcio dopo l'ennesimo infortunio questa volta al polpaccio. Per quanto riguarda il suo ritorno in campo, il 33enne portiere tedesco ha aggiunto: "E' difficile dire quando torno, ma penso che Lipsia sia un obiettivo realistico". Il riferimento è alla penultima giornata di Bundesliga in programma il 5 maggio.