BAYERN, HOENESS: "FAREMO INVESTIMENTI RECORD"

20/03/2019

La precoce eliminazione dalla Champions e la carta d'identità di diverse colonne della squadra (Robben, Ribery, Lewandowski, Rafinha) costringeranno il Bayern Monaco la prossima estate "a spendere come non mai". Ad anticipare la rivoluzione nel prossimo mercato è stato il presidente Uli Hoeness. "Porteremo a termine uno dei più importanti programmi della storia del club, ringiovanendo la nostra rosa", ha detto in un incontro con la comunità finanziaria a Monaco di Baviera, secondo quanto riportato dalla 'Bild'.