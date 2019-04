BATISTUTA: "ZANIOLO-CHIESA? RESTINO SE CI CREDONO"

14/04/2019

"Zaniolo? Tra rimanere alla Roma o andare via conta molto cosa vuole lui. Se ha voglia di giocarsi la carriera per una maglia deve fare quello che sente perché se resta alla Roma solo perché i tifosi lo vogliono non funziona": così Gabriel Batistuta in una intervista di Simona Rolandi su Rai2. L'ex attaccante di Fiorentina e Roma parla anche del giovane attaccante viola Federico Chiesa, oggetto del desiderio di molti club: "A volte è meglio stare dove sei comodo piuttosto che andare a vincere uno scudetto o una coppa dove non vivi bene".