BARCELLONA: UNITED E CITY SU UMTITI

18/03/2019

Derby di Manchester per il difensore del Barcellona Samuel Umtiti. Stando a quanto riporta il Sun, il centrale, che potrebbe lasciare i blaugrana in caso di arrivo in Catalogna di Matthijs de Ligt dall'Ajax, sarebbe infatti nel mirino di City e United. Il difensore francese ha un contratto con il Barça fino al 2023 e una clausola rescissoria di 500 milioni.