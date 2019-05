BARCELLONA, SPUNTA TEN HAG

08/05/2019

Era solo questione di ore ed ecco spuntare i primi nomi per la panchina del Barcellona in caso di divorzio con Ernesto Valverde. Il primo allenatore accostato al club azulgrana - come riferisce ESPN - è Erik ten Hag, tecnico rivelazione con l'Ajax dei giovani. L'allenatore dei Lancieri piace perché è un allievo di Guardiola e ha nel Dna gli stessi concetti di gioco che da sempre uniscono il Barça alla scuola olandese.