BARCELLONA, RAKITIC PRONTO A RESTARE

08/04/2019

Il futuro di Ivan Rakitic sembra ancora a Barcellona. Almeno per un altro anno. Stando a Cadena COPE, infatti, il centrocampista blaugrana sarebbe pronto a prolungare il contratto per un'altra stagione come richiesto da Valverde e Bartomeu. Mossa che allontana bruscamente le ipotesi Inter e Juve per il croato.