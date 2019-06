BARCELLONA, GRIEZMANN A INIZIO LUGLIO

17/06/2019

Antoine Griezmann, in partenza dall'Atletico Madrid sembra destinato al Barcellona, come confermato anche dal direttore generale dell'Atletico, Gil Marín nei giorni scorsi. La sensazione è che tutto si sbloccherà dopo il 1 luglio quando la clausola rescissoria del 'petit diable' scenderà dagli attuali 200 milioni ai più accessibili 120. Questo in effetti potrebbe spiegare il mancato annuncio di un accordo annunciato da diversi mesi. Il primo pezzo del puzzle potrebbe sbloccarsi in quella data, dando l'effettivo calcio d'inizio ad un calciomercato che si annuncia mozzafiato.