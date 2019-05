BARCELLONA: "GRAZIE INTER, MA STO BENE AL BARCELLONA"

22/05/2019

Ivan Rakitic nelle scorse settimane è stato accostato all'Inter. Sulla questione ha parlato il diretto interessato a Mundo Deportivo: "Non so da dove arrivano certe notizie, sono orgoglioso dell'interesse dei nerazzurri che è un club importantissimo in cui giocano miei compagni di nazionale, ma io sto molto bene al Barcellona e sono felice. Non ho altri pensieri".