BARCELLONA, FARI PUNTATI SU BRADARIC

02/04/2019

Il Barcellona punta un altro giovane talento del calcio europeo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero molto interessati a Domagoj Bradaric, esterno classe '99 dell'Hajduk Spalato. I catalani seguono il calciatore da tempo e vorrebbero portarlo in Spagna in ottica futura per coprire il ruolo di terzino sinistro. Per la stessa posizione nel mirino del Barça però ci sono anche Filipe Luis, Alex Moreno, Alberto Moreno e Nacho Monreal.