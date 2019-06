BARCELLONA: DE LIGT O LINDELOF

26/06/2019

Il Barcellona sta lavorando per trovare un'alternativa a Matthijs de Ligt, inseguito anche da Juventus e Psg, da un mese, da quando ha capito che la strada per arrivare al giovane difensore olandese era in salita. Il nome individuato dai vertici blaugrana è quello di Victor Lindelof, centrale 24enne del Manchester United. A una richiesta di informazioni da parte degli spagnoli gli inglesi hanno alzato il muro e giudicano il calciatore incedibile. Il contratto di Lindelof è in scadenza nel 2021.