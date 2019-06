BARCELLONA, DE JONG CHIAMA DE LIGT

07/06/2019

Frenkie de Jong non ha nascosto il suo desiderio di convincere il compagno di nazionale Matthijs de Ligt a unirsi a lui al Barcellona. "Spero che De Ligt venga con me al Barça, lo spero", ha detto De Jong alla stampa inglese dopo la partita di Nations League vinta dall'Olanda contro l'Inghilterra a Guimaraes, in Portogallo. "Ovviamente abbiamo parlato del suo futuro, ma è chiaro che è una questione che riguarda lui e la sua famiglia", ha aggiunto il giovane regista olandese già acquistato dal Barcellona dall'Ajax per 70 milioni di euro. de Ligt, inseguito dai principali top club europei, dovrebbe decidere entro la prossima settimana se accettare l'offerta del Barcellona o quella del Paris Saint-Germain. Sulle tracce del 19enne centrale olandese ci sono anche Manchester United e Juventus, che al momento sembrano però fuori causa.