BARCELLONA: COUTINHO-DEMBELE'-RAKITIC PER NEYMAR

03/06/2019

Torna d'attualità il nome di Neymar accostato a un clamoroso ritorno al Barcellona. Come riporta il 'Mundo Deportivo' i catalani avrebbero tre jolly da giocarsi per convincere il Psg a cedere la propria stella. Si tratta di Philippe Coutinho, di Ivan Rakitic, per il quale è già stata presentata in passato una offerta di 80 milioni dai francesi, e di Ousmane Dembelé, scoperto proprio da Thomas Tuchel ai tempi dell'esperienza al Borussia Dortmund. In ogni caso la prima mossa spetta al fuoriclasse brasiliano, che deve uscire allo scoperto e convincere il Psg a lasciarlo partire.