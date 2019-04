BARCELLONA, BARTOMEU: "VOLEVAMO POGBA DA QUANDO ERA ALLA JUVE"

08/04/2019

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, non ha nascosto il suo interesse per Paul Pogba. "Quando giocava nella Juventus abbiamo chiesto al club di dircelo se fossero stati intenzionati a cederlo. Ci dissero quale sarebbe stato il suo prezzo ma noi non potemmo pagare quella cifra", ha detto a Espn.