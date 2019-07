BALOTELLI OFFERTO AL WEST HAM

10/07/2019

Mario Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra. Come riporta il 'Mirror' l'attaccante italiano, reduce dall'esperienza al Marsiglia e attualmente svincolato, e' stato offerto al West Ham, che e' alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di quest'estate di Marko Arnautovic, Lucas Perez ed Andy Carroll.