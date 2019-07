ATLETICO, ERIKSEN SE SALTA JAMES

19/07/2019

Buone notizie dalla Spagna per i tifosi del Napoli, con l'Atletico Madrid che sta iniziando a valutare un piano B viste le difficoltà ad arrivare ad James Rodriguez. Secondo quanto scrive Marca, il club colchonero avrebbe messo gli occhi sul centrocampista danese Christian Eriksen. James resta l'obiettivo numero 1, ma il Real non sembra voler cedere alle offerte dell'Atletico di una cifra fra i 40 e i 50 milioni. Per questo ora il Cholo Simeone starebbe valutando la possibilità di prendere Eriksen.