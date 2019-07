ATLETICO: ARRIVA TRIPPIER, SI ALLONTANA HYSAJ

17/07/2019

Kieran Trippier è già a Madrid per le rituali visite mediche e poi per vestire la maglia dell'Atletico. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore del Tottenham e della Nazionale inglese è in procinto di firmare il contratto con i colchoneros. Il difensore raggiunge la Spagna in cambio di 30 milioni e allontana Elseid Hysaj, terzino del Napoli accostato nelle scorse settimane all'Atletico Madrid.