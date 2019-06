ATALANTA, GASPERINI PUNTA VERETOUT

08/06/2019

Si prospetta un'estate calda per Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace al Napoli e anche all'estero, ma negli ultimi giorni si sarebbe aggiunta una nuova pretendente: l'Atalanta. Il giocatore piace molto a Gasperini, che lo vorrebbe per rinforzare la mediana in vista degli impegni di Champions. Vista la concorrenza però non sarà facile portare il calciatore della Viola a Bergamo.