ATALANTA, GASPERINI: "FUTURO? A FINE ANNO"

14/05/2019

"Il mio futuro? Ho un contratto con la mia società e alla fine del campionato la prima persona con cui affronteremo l'argomento sarà il presidente Percassi". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma allo stadio Olimpico. "Credo sia normale che in questo periodo ci siano tanti accostamenti, ma in classifica le squadre sono divise da pochi punti e in due partite può succedere di tutto - ricorda l'allenatore - Tutte quindi stanno facendo un piano A, B e C, ma sono impegnate a vedere come finirà". "Per noi il futuro eè la Coppa Italia, poi la Juventus, e poi l'ultima di campionato - conclude Gasperini - Solo dopo si potranno fare programmi diversi".