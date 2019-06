ASTA PER ANDERSEN, LA SAMP VUOLE 35 MILIONI

23/06/2019

Non solo Tottenham e Arsenal, ma anche il Milan e nelle ultime ore anche la Roma e il Lione: si è scatenata un'autentica asta per il difensore danese della Sampdoria Joachim Andersen, 22 anni, che ha già annunciato il suo addio alla Samp. Il presidente Massimo Ferrero vuole almeno 35 milioni per cedere il suo gioiello e fino ad ora soltanto il Tottenham si sarebbe avvicinato a questa cifra.