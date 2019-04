ANDRÉ SILVA, IL SIVIGLIA CHIEDE LO SCONTO

03/04/2019

Lavori in corso per il riscatto di Andrè Silva. Il Siviglia ritiene eccessivi il prezzo di 36 milioni e ha chiesto uno sconto al Milan, che invece potrebbe decidere di inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare il costo dell'operazione. Nel dettaglio, stando a laotraliga.net, ai rossoneri interesserebbe Simon Kjaer.