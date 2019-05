ANDRÈ SILVA: "FUTURO? AL MILAN"

15/05/2019

Al centro di uno spinoso caso disciplinare a Siviglia, Andrè Silva ha parlato della situazione attuale e del suo futuro ad A Bola. "Ovviamente non fingo di essere infortunato, ho la coscienza a posto. Certe insinuazioni mi rendono triste - ha spiegato l'attaccante-. Non tollero che mi venga puntato il dito contro e che si dica che non ho voglia di lavorare". "Il mio futuro? Sono un giocatore del Milan", ha aggiunto.