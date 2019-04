AJAX, DE LIGT: "COSTO MENO DI 75 MILIONI"

30/04/2019

Il difensore degli olandesi, da tempo nel mirino del Barcellona, ha spiegato ai tifosi su Instagram: "De Jong è passato ai blaugrana per quella cifra, i difensori costano meno". Ma poi precisa: "Ancora non ho preso nessuna decisione, ora penso al finale di stagione". E ancora: "Dipende dall'Ajax. Frenkie è andato via per un buon prezzo, quindi vedremo".