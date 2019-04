AG. BIGLIA: "VUOLE RESTARE AL MILAN, PARLERO' COL CLUB"

15/04/2019

Il futuro di Lucas Biglia al Milan è in bilico. Il regista rossonero vorrebbe restare e nel fine settimana l'agente Enzo Montepaone incontrerà la società rossonera: "Mercoledì arriverò in Italia per parlare col Milan - ha dichiarato a Calciomercato.com -. Lucas vuole restare al Milan, ma bisogna capire le intenzioni del club". Le offerte non mancano, dal Boca Jrs al Marsiglia fino all'Hebei: "Per Lucas non è tempo di tornare in Argentina, del Marsiglia non confermo e l'Hebei in Cina si parla di un interessamento di un anno fa".