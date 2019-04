AG. BUFFON: "INSIGNE-PSG? PUÓ FARE BENE"

25/04/2019

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile addio di Insigne al Napoli e tra i club interessati c'è anche il Psg. A questo proposito, Silvano Martina, procuratore di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sicuramente Insigne ha una bella personalità ed è un altro italiano che potrebbe fare bene nel club francese, ma a mio avviso si tratta esclusivamente di voci di mercato. Il Psg deve ponderare le proprie mosse e far fronte al solito problema del fair play finanziario. Per di più, il Napoli valuta Insigne 100 milioni, cifra decisamente esagerata. L'unico giocatore che vale tanto è Koulibaly, non a caso dal Real Madrid è arrivata un'offerta di 130 milioni di euro".