"MILAN SU CEBALLOS E MARIANO: BUONI PRESUPPOSTI"

03/07/2019

Manuel Esteban “Manolete”, capo redattore di “AS”, ha parlato della trattativa tra il Milan ed il Real Madrid per Theo Hernandez, queste le sue parole: “Il Milan non è stupido. Tramite la trattativa di Theo si è informato anche per Ceballos e Mariano. L’interesse è concreto e sembra ci siano dei buoni presupposti. Ceballos è un diamante che porterei all’Atletico Madrid”.