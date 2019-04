"KISHNA TORNA ALLA LAZIO"

02/04/2019

Ricardo Kishna e un calvario che non sembra aver fine. L'esterno di proprietà della Lazio, ora al Den Haag, non figura nell'elenco dei convocati del club olandese da due mesi e a giugno tornerà sicuramente al club capitolino: "Non è pronto sul piano fisico, da parte nostra c'è intenzione di mandarlo indietro per questo motivo. Qui un altro anno? Al momento non abbiamo mai parlato di questo. Di base rientrerà semplicemente alla Lazio