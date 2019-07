"JAMES RODRIGUEZ VUOLE L'ATLETICO"

07/07/2019

Brusco stop nella trattativa tra Napoli e Real Madrid per il talento colombiano James Rodriguez. Il giocatore da settimane sta parlando con la società azzurra per raggiungere Ancelotti al San Paolo nella prossima stagione, ma secondo indiscrezioni provenienti dalla Colombia la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Spagna, vestendo la maglia dell'Atletico. Per chiudere la trattativa i Colchoneros stanno aspettando di vendere Griezmann.