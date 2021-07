Mercato, ufficiale: Hakimi è del Psg, contratto fino al 2026

IL COLPO

All'Inter vanno 60 milioni più fino a 11 di bonus, il marocchino: "Orgoglioso, non vedo l'ora di cominciare"

Ora è ufficiale, Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint Germain. Il marocchino ha firmato un contratto fino al 2026, all'Inter andranno 60 milioni più 11 di bonus, di cui 8 legati a obiettivi facilmente raggiungibili. L'esterno saluta dunque l'Italia dopo appena un anno: "Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto - si legge in una nota ufficiale dei nerazzurri - Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale".

AL-KHELAIFI: "ARRIVA UNO DEI MIGLIORI TERZINI DEL MONDO"

Grande soddisfazione per il colpo nelle parole del presidente Nasser Al-Khelaïfi: "Siamo felici di accogliere oggi Achraf Hakimi a Parigi. L'ingaggio di un giocatore di questa statura mostra il livello delle nostre ambizioni. Continuiamo a costruire qualcosa di molto speciale. Achraf ha solo 22 anni, ma si è già affermato come uno dei migliori terzini del mondo del calcio e questo è lo standard che ci siamo dati al club. So che Achraf avrà una carriera fantastica con noi e l'intero club gli augura ogni successo sotto i nostri colori".

HAKIMI: "ORGOGLIOSO, NON VEDO L'ORA DI INZIARE"

"Oggi mi sento molto orgoglioso - le prime parole di Hakimi da giocatore del Psg - Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l'opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno dei club più prestigiosi al mondo. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parc des Princes. Condivido le stesse grandissime ambizioni con lo staff e i giocatori e farò di tutto per dare al mio club ciò che si aspetta da me".

IL SALUTO ALL'INTER: "PORTERÓ IL CLUB NEL CUORE"

"È stato solo un anno, ma che anno" Prima di arrivare non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell'Inter. È stato un onore difendere questi colori. È stata una stagione difficile, dovuta soprattutto alla pandemia, ma ho comunque potuto godere di momenti indimenticabili vincendo lo scudetto e scrivendo la storia con voi. Vorrei ringraziare tutti i membri dello staff, dipendenti della società, tifosi e compagni per il loro affetto, professionalità e rispetto. Anche alla mia famiglia, per il suo sostegno incondizionato. Mi porto l'Inter nel cuore. Un abbraccio a tutti e forza Inter".

L'INTER: "GRAZIE!"