Mercato, Morata chiama Juve, Milan e Roma: "In estate può succedere di tutto"

L'INTERVISTA

L'attaccante dell'Atletico Madrid non dimentica l'Italia e la sua ex squadra: "Tifo Juve, dopo l'infortunio ho chiamato Pogba. Ingiuste le critiche a Vlahovic"

Alvaro Morata non ha dimenticato l'Italia e lascia la porta aperta ad un possibile ritorno in Serie A: "Tornare alla Juve? Milan e Roma mi vogliono? Io giuro che non ho sentito nulla di queste cose - ha dichiarato l'attaccante spagnolo in un'intervista a Tuttosport - Ho un contratto che mi lega all’Atletico fino al 30 giugno 2024 e il mio procuratore non mi ha detto niente. Almeno per ora. Poi si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato... Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi. Ma, ripeto, io al momento non ne so proprio nulla".

In estate Morata potrebbe quindi tornare in Serie A, ma intanto continua a seguire sempre il nostro calcio e soprattutto la 'sua' Juve, che domani si gioca la finale di Europa League in casa del Siviglia: "Tifo per la Juve, normale. Tiferei Siviglia in tutti gli altri casi, ma non contro la mia ex squadra. Finale possibile? Sì, certamente. Perché fra le tante motivazioni ne avranno una in più, fortissima: centrare la finale per dedicarla a Pogba. Paul è un giocatore formidabile, lo conosco bene, siamo amici: l'ho subito chiamato dopo l'infortunio".

Contro il Siviglia a guidare l'attacco ci sarà Di Maria ("Per me è un fuoriclasse. Il campione più sottovalutato dell’ultimo decennio"), qualche dubbio invece sulla presenza di Vlahovic: "Alla Juve vuole solo far bene e lavora duro per riuscirci. Reputo ingiuste le critiche che subisce. Quest’anno è stato tormentato dagli infortuni, dalla pubalgia. E poi a chiunque può capitare di attraversare un momento di forma meno brillante del solito. Ma le sue qualità sono indiscutibili".

