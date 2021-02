Mercato, Messi al Psg: France Football lo veste già coi colori del club

IL COLPO

Il futuro di Lionel Messi è destinato a essere uno degli argomenti più discussi da qui all'estate, quando scadrà il contratto faraonico che lo lega al Barcellona. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci che lo accostano al Paris Saint Germain e France Football, la prestigiosa rivista francese che assegna il Pallone d'Oro, si è spinta al punto di mettere la Pulce in prima pagina con indosso la divisa del Psg e il Parco dei Principi sullo sfondo. Un segnale che le cose si stanno muovendo in quella direzione. France Football

Sulla carta Messi potrebbe già siglare un accordo con i parigini nei prossimi mesi e in Francia sono sicuri che le grandi manovre per convincerlo ad accettare la proposta di Al-Khelaifi sono in pieno svolgimento. Gli "assi nella manica" che il Psg sta tentando di giocare sono diversi: da un lato ci sono i colleghi come Di Maria, che sarebbe felicissimo di restare se Messi dovesse arrivare, e Neymar, con cui Leo è in contatto costante e che secondo France Football si sta impegnando per mostrargli il grande affiatamento che regna nello spogliatoio parigino; dall'altro c'è Mauricio Pochettino, formatosi anche lui nella scuola del Newell's Old Boy e che ovviamente farebbe carte false per poterlo allenare.

Naturalmente c'è però la questione economica: Messi ha un contratto colossale, da oltre 70 milioni di euro netti a stagione, ma considerata l'età (compirà 34 anni a giugno) e la crisi economica che stra attraversando il mondo del calcio, dovrà inevitabilmente venire a compromessi, sia che resti al Barcellona, sia che decida di cambiare aria. Stando alla ricostruzione di France Football, il Psg potrebbe tentare una manovra in stile Beckham, integrando lo stipendio con altri tipi di ricompense e con il sostegno a progetti post-carriera. Tutto ciò, naturalmente, se dovesse rimanere anche Mbappé: in caso di cessione della stella della nazionale sarebbe più semplice venire incontro alle richieste di Leo, ma il progetto tattico di Pochettino e le prospettive future del club dovrebbero mutare radicalmente. Società, e soprattutto tifosi, sarebbero disposti a un sacrificio del genere?