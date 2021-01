Mercato, l'agente di Locatelli: "Juve? Ancora tutto aperto, magari la prossima estate..."

MERCATO

Le strade della Juventus e di Manuel Locatelli sembrano destinate a incrociarsi presto, almeno stando alle parole del suo agente: "C’è stato un forte interesse, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società - ha confessato Stefano Castelnovo in un'intervista a Tuttosport - Sono cose che capitano. Nel mercato può succedere di tutto e non mi stupirei se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo. Con i bianconeri è ancora tutto aperto, magari la prossima estate saremo più fortunati". Getty Images

Il procuratore non ha usato giri di parole e ha fatto capire chiaramente quali sono le intenzioni del suo assistito: "Ritorno al Milan? In rossonero ci è cresciuto e sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un'esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza. La Champions è il suo grande sogno. Speriamo che in estate arrivi un regalo, per lui e per il Sassuolo. Al momento ha un contratto lungo (scade a giugno 2023, ndr), i rapporti con il club sono ottimi e il progetto della società è sempre più ambizioso. Vedremo quel che succederà. Se si presentasse una bella opportunità, potrebbe essere un vantaggio per tutti. Per Manuel e, naturalmente, anche per il Sassuolo a cui siamo e saremo sempre grati".