Mercato, il Psg deve incassare 100 milioni: sarà un gennaio di cessioni

Secondo L'Equipe, avendo incassato poco dal mercato estivo, il club parigino dovrà vendere per 100 milioni in inverno

Il Psg irrompe sul mercato... in uscita. Il club parigino, secondo quanto riporta L'Equipe, deve fare cassa per rientrare delle perdite non sanate e nel mercato invernale dovrà vendere per 100 milioni di euro per evitare che si renda necessario l'arrivo di altri capitali. La squadra del ds Leonardo infatti avrebbe realizzato a malapena nove milioni di euro dalle cessioni estive, a dispetto dei 180 pianificati dal club. Getty Images

Lo scorso giugno il direttore sportivo dei francesi aveva presentato un piano di entrate e uscite all'ente finanziario che controlla i club calcistici in Francia, in cui aveva dichiarato come obiettivo quello di realizzare un fatturato di 180 milioni per compensare le perdite dell'anno in corso, stimate in 200 milioni.

Siccome però il Psg ha incassato solo nove milioni nel mercato estivo, per il quotidiano francese i parigini devono rientrare di 100 milioni subito per non costringere la Qatar Sports Investments a immettere nuovi capitali e la lista dei possibili giocatori in uscita è piuttosto lunga.

Tra i primi nomi dati in partenza da Parigi c'è Rafinha, che potrebbe approdare alla Real Sociedad: l'ex giocatore del Barcellona non rientra nei piani di Pochettino e il suo ritorno in Spagna permetterà al Psg di liberarsi di uno stipendio importante. Ma anche Draxler potrebbe andare via: in caso di un'offerta allettante il club non tratterrà di certo il centrocampista tedesco che, nonostante il rinnovo fino a marzo 2024, non ha risposto in campo anche a causa dei continui infortuni e della mancanza di minuti in campo dovuta alla presenza di Messi, Neymar e Mbappé. L'attaccante guadagna 4,2 milioni di euro l'anno ed è valutato 20 milioni, cifra però difficilissima da raggiungere visto che si è svalutato notevolmente da quando è sbarcato a Parigi.

In uscita poi ci sarebbero il centrocampista Layvin Kurzawa (9 milioni) e anche il portiere Sergio Rico, valutato 5 milioni, mentre sarebbe in stallo al momento la situazione Mauro Icardi, da settimane nel mirino della Juve: per il momento il Psg non apre al prestito con riscatto obbligatorio a giugno che vorrebbero i bianconeri.

