Mercato Genoa: il portiere Bijlow rinnova sino al 2029

Justin Bijlow sarà il portiere del Genoa sino al 2029. L'estremo difensore olandese arrivato a gennaio in rossoblù dal Feyenoord, club con il quale era in scadenza a giugno di quest'anno, aveva firmato un contratto sino a fine stagione con opzione per gli anni successi. Per Bijlow è arrivata dunque la conferma dopo le buone prestazioni stagionali che hanno portato a 5 clean sheet in 16 gare giocate e sarà dunque il portiere del Genoa per i prossimi tre anni. "Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia. Mi sono sentito subito a casa qui a Genova, ho trovato una tifoseria calda in grado di trascinarti e di darti una grande carica. Ambientarsi qui è stato più facile di quanto pensassi anche grazie ai miei compagni, allo staff tecnico e ad una società organizzata ed ambiziosa. Non vedo l'ora di tornare in campo per difendere i colori rossoblù e sono pronto come sempre a dare il massimo", ha commentato il portiere olandese molto abile soprattutto nel gioco con i piedi che ne hanno fatto quasi un difensore aggiunto. "Siamo contenti di dare continuità e stabilità a livello difensivo, in un ruolo fondamentale come quello del portiere - ha sottolineato ai canali ufficiali del club il Cfo Diego Lopez-. Justin ha dimostrato di essere un portiere moderno e adatto al nostro gioco, ha trasmesso sicurezza e affidabilità in fase difensiva. Si va avanti insieme convinti che la prossima stagione possa portare ulteriori soddisfazioni".