Mercato, Dybala: "Non so cosa farò, ma sceglierò il meglio per me"

LE PAROLE

L'ormai ex Juve in occasione della partita di beneficenza organizzata da Eto'o: "Totti un idolo, ora penso alla nazionale e alle vacanze"

Paulo Dybala preferisce non sbilanciarsi sul suo futuro: "Ancora non lo so cosa farò, ma cercherò di scegliere il meglio per me - ha detto l'argentino in occasione del match di beneficenza Integration Heroes, organizzato a San Siro da Samuel Eto'o -. Totti mi vuole parlare? È un idolo, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere".

L'ormai ex Juve ha parlato a Sky Sport, ma senza dare indizi su ciò che lo attende dopo il mancato rinnovo con i bianconeri: "Ora sono tranquillo, domani partò per la nazionale, c'è una bella partita contro l'Italia da giocare (la Finalissima del 1° giugno, ndr). Sarà una bellissima gara. Andrò in Spagna per raggiungere i compagni, poi farò delle belle vacanze".

Dybala è poi tornato sull'addio al popolo juventino e sulle lacrime dello Stadium dopo il match con la Lazio: "In tutti i sette anni vissuti così il rapporto coi tifosi è stato bello e quello è il premio più grande che porterò con me".

TOTTI: "DYBALA PROSSIMO 10 DELLA ROMA? DIPENDESSE DA ME VOLENTIERI"

A margine dell'Integration Heroes Match ha parlato anche Francesco Totti: "Se Dybala può essere il prossimo numero 10 della Roma? Se dipendesse da me volentieri, ma non dipende da me. Dipende se lo vuole lui, poi magari prende un altro numero...", ha concluso sorridendo l'ex capitano giallorosso.