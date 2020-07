Mercato, contatto Balotelli-Como: "Ci siamo seduti al tavolo"

LA SUGGESTIONE

E se Mario Balotelli ripartisse dalla Serie C? Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Como e ora la trattativa è stata confermata direttamente dall'amministratore delegato del club lombardo: "C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci - ha detto Michael Gandler a La Provincia di Como - Di più? Non posso dire altro...". Una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi: il Como fa sul serio, ora la palla passa a Supermario e al suo agente, Mino Raiola.

L'ingaggio, apparentemente, non è un ostacolo insormontabile. Dopo i due anni di purgatorio in Serie D, infatti, il Como è tornato tra i professionisti nel 2019 ed è stato acquistato dalla SENT Entertainment, una società inglese controllata da una delle famiglie più ricche d'Indonesia, che ha in mente un progetto molto ambizioso e che è da tempo alla ricerca di un uomo simbolo. Certo, ci sarebbe la questione del ridimensionamento, visto che Mario passerebbe dalla Serie A alla C nel giro di un'estate, ma va anche sottolineato che dopo il burrascoso finale di stagione col Brescia, le offerte per lui latitano. Quella di vederlo vestire l'azzurro lariano, dunque, non è una prospettiva così irrealistica e le aperture da parte del suo entourage ne sono la conferma.